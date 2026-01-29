Delcy Rodríguez habla con Trump para poner fin a las restricciones de vuelos en Venezuela

Caracas, 29 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves conversaciones con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para que cesen «las restricciones en el espacio aéreo comercial» del país suramericano, operativas desde el pasado noviembre, y expresó: «Vengan todas las aerolíneas que tengan que venir».

Al término de una movilización chavista, Rodríguez dijo haber recibido este jueves una llamada de Trump y del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, durante la que abordaron «la agenda de trabajo» entre ambas naciones, que evalúan reanudar sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019, y aseguró que están «dando pasos importantes».

«Estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela, que vengan todas la aerolíneas que tengan que venir, que vengan los inversionistas que tengan que venir», expresó la mandataria encargada, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de una serie de ataques en el país suramericano por parte de EE.UU.

Trump anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela «se abrirán muy pronto» y ordenó, tras una conversación con Rodríguez, que el proceso comience hoy mismo.

Durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, el republicano afirmó que había dado «instrucciones a Sean Duffy (secretario de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto y para que los aviones puedan volar a Venezuela».

El pasado noviembre, Trump lanzó un mensaje advirtiendo de que el espacio aéreo del país suramericano «permanecerá cerrado en su totalidad».

Entonces, Venezuela vivió una crisis de su conectividad aérea, después de la cancelación de numerosos vuelos de aerolíneas internacionales, de la que aún se recupera la nación petrolera.

El 4 de enero, un día después de la detención de Maduro y su esposa, la Agencia de Seguridad Aérea de Estados Unidos (FAA en sus siglas en inglés) emitió un nuevo aviso sobre la situación «potencialmente peligrosa» en la región de Maiquetía «a todas las altitudes debido a la actividad militar en Venezuela o sus alrededores».

La última aerolínea estadounidense que operó conexiones entre EEUU y Venezuela fue American Airlines, que suspendió todas sus enlaces aéreos comerciales en 2019.

Este jueves, tras anuncio de Trump, American Airlines informó que está «lista» para reanudar las rutas comerciales entre ambos países. EFE

