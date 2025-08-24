Delegación de la UE en Libia respalda el plan de la ONU para poner fin a la crisis

Argel, 24 ago (EFE).- La delegación de la Unión Europea y sus misiones diplomáticas en Libia acogieron este domingo con «satisfacción» la nueva hoja de ruta política presentada el jueves por la representante especial de la ONU para Libia (UNSMIL), Hanna Tetteh, ante el Consejo de Seguridad, que tiene como objetivo acabar con la división política en el país.

Las misiones diplomáticas de la UE en Libia expresaron en un comunicado su pleno apoyo a un diálogo «estructurado» entre las dos partes libias (Trípoli y Bengasi), y afirmaron su apoyo para garantizar el «éxito del plan».

«Elogiamos el plan integral de la UNSMIL, basado en amplias consultas con el pueblo libio», afirmó la UE.

Este jueves, Tetteh presentó un plan en el que prevé crear marco electoral para celebrar comicios presidenciales y legislativos, formar un gobierno unificado y convocar un diálogo nacional» en un plazo máximo de un año y medio, «siempre que se cumplan ciertas condiciones».

Con el derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en 2011, Libia quedó fragmentada y desde 2014 está dividida en dos áreas -el este, administrado por el mariscal Jalifa Haftar, y el oeste, controlado por el Ejecutivo de Trípoli – sin que haya conseguido hasta la fecha celebrar presidenciales y unificar el Estado.

En este sentido, los representantes de la UE en Libia manifestaron su voluntad en la aplicación «efectiva» de la hoja de ruta para lograr «una gobernanza democrática», y expresaron su firme compromiso con «una Libia estable, soberana y unificada».

Además, los representantes de la UE condenaron «enérgicamente» el supuesto lanzamiento de un cohete cerca de la sede de la UNSMIL cuando Tetteh participaba en la sesión informativa del Consejo de Seguridad, y lo consideraron como un acto de «intimidación inaceptable».

La hoja de ruta de la UNSMIL fue recibida tanto por el Ejecutivo del este como el del oeste, además del Consejo Presidencial, quienes aplaudieron el pasado viernes el dicho plan que sugiere que el país magrebí podría completar su transición hacia instituciones democráticas y unificadas en un plazo de 18 meses.

La UNSMIL informó que vigilará cualquier tentativa que pueda impedir la ejecución de su plan, y señaló la posibilidad de recurrir al Consejo de Seguridad para dictar sanciones. EFE

