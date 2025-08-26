Delegación egipcia trató en Israel el reinicio del diálogo sobre Gaza, dice fuente egipcia

El Cairo, 26 ago (EFE).- Una delegación técnica egipcia ha visitado Israel para abordar con los responsables de ese país el reinicio de las negociaciones indirectas para poner fin a la guerra en Gaza, informó este martes a EFE una fuente de seguridad egipcia.

El informante, que pidió anonimato, apuntó que «se trató de un equipo técnico, no de alto nivel», que «se ha reunido con responsables israelíes del mismo nivel para coordinar la próxima ronda de negociaciones», asegurando que la visita, cuya fecha no ha especificado «no supone ningún avance» hacia una solución del conflicto.

«El objetivo del viaje se limitó a abordar los puntos técnicos de las conversaciones, sobre todo el lugar donde se celebrará la próxima ronda», añadió sin dar a conocer más detalles sobre el viaje o el contenido de los contactos.

No obstante, descartó que una nueva ronda de negociaciones indirectas entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás tenga lugar en Egipto o Catar, que median junto con Estados Unidos en la guerra de Gaza, sin tampoco especificar.

Aseguró, por otro lado, que Israel ha informado a los mediadores que no responderá a la nueva propuesta que han ofrecido recientemente, e insistió en que la necesidad alcanzar un acuerdo global que incluya la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás.

Egipto recibió hace diez días delegaciones de Hamás y otras facciones palestinas que mantuvieron unas reuniones con altos responsables de la Inteligencia egipcia durante varios días, después de las cuales El Cairo y Doha anunciaron un nuevo plan para una tregua en Gaza.

Los mediadores aseguraron en su momento que Hamás aceptó la propuesta, lo que confirmó posteriormente la formación palestina.

Israel nunca se expresó respecto a ese plan que, según los mediadores, estipula una pausa de 60 días durante la que Hamás libera a diez rehenes vivos y 18 cadáveres de israelíes a cambio de un número de presos palestinos, entre otros puntos.

Durante ese tiempo, Hamás congelaría sus actividades militares e Israel replegaría sus tropas en Gaza para permitir el ingreso y la distribución de ayuda a los civiles, mientras iban a proseguir las negociaciones para un acuerdo global para el fin de la guerra.

De momento, el conflicto que arrancó en octubre de 2023 ha provocado la muerte de cerca de 63.000 personas tan solo en la Franja, civiles en su inmensa mayoría, así como niveles hambruna en varias partes del enclave palestino. EFE

