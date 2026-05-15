Demócratas convocan sentada en el Congreso de Minnesota por bloqueo a ley sobre armas

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Washington, 15 may (EFE).- Un grupo de congresistas demócratas en Minnesota ha comenzado una sentada en el Congreso estatal como señal de protesta por el rechazo de esta semana a someter a votación un proyecto de ley sobre violencia armada, que implementaría varias medidas de control de armas, como la prohibición de rifles de asalto.

Se espera que la protesta se prolongue hasta este sábado, según medios locales.

Los congresistas demócratas en Minnesota decidieron realizar la sentada después de que fracasara el jueves una moción para llevar el proyecto de ley aprobado por el Senado estatal al pleno de la Cámara Baja regional.

La legislación se propuso tras el tiroteo acaecido en una iglesia católica de Mineápolis el pasado mes de agosto, un suceso que dejó dos niños fallecidos y otros 21 heridos.

El asesinato de la política Melissa Hortman y su esposo, tiroteados en su casa en junio de 2025, también fue otro detonante de la medida legal que trata de limitar el acceso a las armas en el estado.

En Estados Unidos mueren del orden de 40.000 a 45.000 personas al año por heridas relacionadas con armas de fuego, sumando homicidios, suicidios, accidentes e intervenciones legales, según datos del Pew Research Center.

Esto equivale aproximadamente a unas 120 muertes diarias de media en todo el país.

La Segunda Enmienda de la Constitución y la interpretación del Tribunal Supremo otorgan un blindaje legal a la posesión de armas, lo que limita la aprobación y la extensión de leyes como la que el Congreso rechazó votar esta semana.

La presión política de organizaciones proarmas y la cultura de defensa propia arraigada en Estados Unidos han hecho que muchas propuestas para reducir de forma significativa la venta de armas no consigan los votos necesarios y que no salgan adelante. EFE

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