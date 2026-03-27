Demandantes argentinos piden nuevas medidas en caso contra Uruguay por planta de hidrógeno

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Buenos Aires, 27 mar (EFE).- Los legisladores argentinos que demandaron al Estado de Uruguay y a la empresa multinacional HIF Global por el proyecto para instalar una planta de hidrógeno verde en el límite entre ambos países solicitaron la realización de una serie de estudios ambientales y la declaración testimonial de los responsables de la Comisión Administradora de Río Uruguay (CARU).

La presentación fue realizada en el marco de la causa judicial impulsada por los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador Adán Bahl, todos peronistas y de la provincia de Entre Ríos, por el proyecto que la empresa HIF Global prevé desarrollar en la ciudad uruguaya de Paysandú, frente a la localidad argentina de Colón.

Entre los pedidos, los legisladores solicitaron que sean citados a declarar los principales responsables de la CARU, Raúl Luis Montero y Francisco Mansanta.

“Entendemos que la salida a este conflicto es la aplicación de la ley y lo que estamos haciendo es lo que debería hacer el Gobierno provincial”, sostuvo en un comunicado Michel, quien afirmó que la Justicia “terminará haciendo el trabajo que la gestión evita”.

Los demandantes también requirieron a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) de Uruguay que informe sobre la fecha de presentación de la solicitud de autorización ambiental previa del proyecto y remita copia de esa documentación, junto con el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa.

Además, pidieron a la CARU que detalle si el proyecto fue formalmente informado al organismo y si la compañía presentó el correspondiente estudio de impacto ambiental transfronterizo, tal como establece el Estatuto del Río Uruguay.

En paralelo, solicitaron información al Registro Nacional de Comercio de Uruguay sobre la composición societaria y direcciones legales de HIF Uruguay y HIF Global, así como al Banco Central de ese país para que identifique a los beneficiarios finales de las firmas involucradas.

Los legisladores también requirieron la designación de un perito biólogo de oficio y se reservaron la posibilidad de nombrar un consultor técnico de parte para intervenir en las tareas periciales.

La causa se enmarca en una demanda civil de prevención de daños presentada contra Uruguay y la empresa HIF Global por el proyecto para instalar una planta de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde sobre el río Uruguay, que actúa como frontera natural entre ambos países.

Según los demandantes, Uruguay habría avanzado en la autorización del emprendimiento sin cumplir con los mecanismos de consulta y evaluación conjunta previstos en el Estatuto del Río Uruguay, lo que podría generar impactos ambientales en territorio argentino.

El proyecto, que prevé una inversión millonaria, contempla la instalación de una planta de producción de metanol a partir de hidrógeno verde, junto con parques de generación de energía solar y eólica en las cercanías de Paysandú. EFE

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