Denuncian a jueces por retraso en la entrega de sentencia de ambientalistas salvadoreños

San Salvador, 20 ene (EFE).- Los familiares de los cinco ambientalistas y lideres comunitarios salvadoreños juzgados y absueltos de la acusación de asesinato de una mujer en 1989 denunciaron este martes a los jueces de la causa ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por retardar la entrega de la resolución escrita del juicio en el que se dictó su absolución.

El Juzgado de Sentencia de San Vicente, formado por tres jueces, absolvió el 24 de septiembre de 2025 a los cinco líderes comunitarios y a otras tres personas acusadas por el asesinato, que habría sido cometido en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

La denuncia fue presentada ante la Dirección de Investigación Judicial de la CSJ, entidad administrativa que indaga las actuaciones de los jueces.

«Hemos venido a poner una denuncia a los jueces del Juzgado de San Vicente, ya que le están dando largas a la resolución final, al escrito que tienen que presentar, pues nuestros familiares han sido absueltos de manera definitiva», dijo a periodistas Milton Rivas.

La entrega del fallo por escrito se ha suspendido en cuatro ocasiones y, de acuerdo con Rivas -pariente de unos de los ambientalistas-, la justificación que han dado los juzgadores es que «lo están revisando».

«No entendemos qué están revisando, porque a estas alturas todas las pruebas posibles que podía presentar la Fiscalía lo hizo en esos tres años (que duró el proceso), y ninguna de ellas los vincula a ellos en la participación del hecho», lamentó Rivas.

Vanessa Laínez, otra familiar, dijo que esperan «una pronta respuesta y que sea favorable» y que el 30 de enero próximo, fecha para la que se ha reprogramado la entrega del fallo, puedan recibir «esa carta de libertad para que nuestros familiares».

Los ambientalistas pertenecen a la remota comunidad de Santa Marta, ubicada en el distrito de Victoria (norte), que se reconoce por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica.

Se trata de Miguel Gómez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad- se les procesó desde enero de 2023.

Además, se juzgó a Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992, y Arturo Serrano Ascencio.

La Corte que los juzgó ordenó levantar las órdenes de captura vigentes, así como devolver las fianzas y objetos incautados en el proceso.

La Fiscalía General señaló en su momento que «todos los procesados» son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, supuestamente perpetrado el 22 de agosto de 1989. EFE

