Derriban un helicóptero de la Policía colombiana en un ataque con un dron

1 minuto

Bogotá, 21 ago (EFE).- Un helicóptero de la Policía colombiana fue derribado este jueves en un ataque con un dron perpetrado en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), sin que se conozca aún el número de muertos y heridos, informaron las autoridades.

«En zona rural de Amalfi derribaron un helicóptero de la Policía que al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca. Los policías fueron atacados por un drone (sic). Es incierto aún el número de víctimas», expresó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en X. EFE

