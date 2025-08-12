The Swiss voice in the world since 1935

Desarticulada una banda especializada en asaltar apartamentos de lujo en São Paulo

São Paulo, 12 ago (EFE).- La Policía Civil de São Paulo inició este martes una operación para desarticular una banda especializada en invadir y asaltar en apartamentos de lujo en algunas localidades del centro de esa ciudad brasileña, según informaron fuentes oficiales.

Hasta el momento, 15 sospechosos quedaron detenidos, de los cuales dos ya estaban prófugos de la Justicia por delitos anteriores, de acuerdo con información de la agencia de noticias del Gobierno de São Paulo.

La operación policial fue titulada ‘Shalom’, palabra en hebreo utilizada como saludo y despedida por los judíos, quienes, de acuerdo a la investigación policial, eran el principal objetivo de la banda.

La investigación comenzó después de que un grupo de delincuentes invadió un apartamento en el barrio de Santa Cecilia, en la capital paulista, en mayo de este año.

Se supo que los asaltantes habían ido hasta el edificio la noche anterior vistiendo uniformes de una empresa de telefonía para cortar los cables de internet, lo que provocó que los sistemas de vigilancia dejasen de funcionar.

El mismo día del robo, la banda utilizó patentes de vehículos clonadas con la misma información que la de algunos coches de los residentes del apartamento que pretendían asaltar, con el fin de poder entrar sin problemas.

Los delincuentes redujeron a las víctimas y robaron dinero, joyas, relojes y otros bienes. EFE

