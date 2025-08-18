The Swiss voice in the world since 1935

Desarticulada una red de explotación sexual de mujeres latinoamericanas en España

1 minuto

Madrid, 18 ago (EFE).- La Policía Nacional española ha desarticulado una organización que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres de origen sudamericano y que además extorsionaba a los clientes, en una operación en la que han sido detenidas nueve personas.

La Policía Nacional inició esta operación a mediados de 2024, tras recibir varias alertas anónimas en su Servicio de Atención a la Víctima de la Trata acerca de mujeres obligadas a practicar la prostitución en un piso de Alicante (este) que funcionaba como prostíbulo y del que también se denunció que era punto de venta de estupefacientes.

En la investigación, descubrieron que este entramado también se dedicaba, de forma paralela, a extorsionar a los individuos que accedían a los anuncios de prostitución publicados en plataformas digitales, pidiéndoles entre 300 y 3.000 euros con la amenaza de desvelar a su entorno sus prácticas. Les amenazaban también con agresiones físicas o con la muerte de ellos o sus familiares.

Para la extorsión se empleaban líneas telefónicas contratadas con documentación obtenida de forma fraudulenta, mediante robos o extravíos, y que se daban de baja tras su uso, lo que dificultaba la labor de los agentes.

Durante la operación han sido detenidos los cabecillas de la red: dos hermanos y su madre, quien recibía el dinero obtenido sin participar de forma directa en las actividades ilícitas.EFE

