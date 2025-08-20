Descarrila en México un vagón del turístico Tren Maya sin causar víctimas

Un vagón del turístico Tren Maya descarriló este martes en un tramo de la península mexicana de Yucatán, sin dejar víctimas, informó la empresa estatal que administra el ferrocarril eléctrico.

El vagón salió de los rieles cuando se aproximaba «a baja velocidad» a los andenes de una estación entre el balneario caribeño de Cancún y Mérida (sureste), según un comunicado.

Obra emblemática del gobierno del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el tren cubre una distancia de 1.554 km entre Cancún y la localidad de Palenque (Chiapas, sur).

Los pasajeros «resultaron ilesos» y fueron trasladados a sus destinos en autobuses, agregó el reporte.

Videos publicados en redes sociales muestran a los viajeros cuando son evacuados del vagón que quedó inclinado sobre la vía.

Es el segundo descarrilamiento que sufre el tren desde su inauguración a finales de 2023. Ese incidente tampoco dejó heridos.

Una comisión especial investigará el percance, indicó la empresa, que aseguró que «el tren continúa operando con normalidad en el resto de estaciones».

El Tren Maya recorre una zona rica en flora, fauna y ruinas arqueológicas, bordeando selva y mar.

López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum aseguran que este proyecto hará crecer la economía del sureste del país, una región históricamente rezagada frente al industrializado norte, fronterizo con Estados Unidos.

Sin embargo, la obra es blanco de denuncias de activistas por supuestos daños medioambientales, como la tala de bosques y la contaminación de cenotes (pozos de agua dulce) y ríos subterráneos.

