Describen en Ecuador tres nuevas especies de ranas asociadas a los bosques de bambú andino

3 minutos

Quito, 17 ene (EFE).- Científicos describieron tres nuevas especies de ranas del género Pristimantis, de nombres Pristimantis chusquea, Pristimantis translucidus y Pristimantis oculolineatus, que habitan los Andes del sur de Ecuador y están estrechamente asociadas a los bosques con presencia de bambú andino.

Los investigadores pertenecen a la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), asociados también a la Universidad Ovidius Constanta de Rumania e Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO), indicó éste último en un comunicado este sábado.

La investigación, desarrollada por Paul Székely, Diego Armijos-Ojeda, Leonardo Ordóñez-Delgado y Diana Székely, revela además un sorprendente caso de evolución paralela, en el que especies no tan cercanamente emparentadas han desarrollado adaptaciones muy similares para sobrevivir en el mismo tipo de hábitat, apuntó.

Las nuevas especies habitan ecosistemas montanos entre los 2.400 y 3.100 metros de altitud, en áreas donde dominan los bambúes del género Chusquea.

Características

Estas ranas presentan una coloración y una textura corporal que imitan de forma notable las hojas secas de esta planta, lo que les permite camuflarse eficazmente frente a depredadores.

Pristimantis chusquea es una rana de alrededor de 31 milímetros de longitud las hembras, que tiene coloración dorsal crema a marrón claro, con líneas y manchas oscuras que imitan hojas secas de bambú.

Se conoce actualmente solo en dos localidades cercanas dentro del ‘hotspot’ de biodiversidad Abra de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, en la antigua carretera Loja-Zamora y en Huacapamba, y está catalogada como En Peligro siguiendo los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Mientras tanto, Pristimantis translucidus es una rana pequeña con coloración dorsal pálida a amarillenta y con el saco vocal de los machos ligeramente translúcido. Se distribuye actualmente en tres localidades: Parque Nacional Podocarpus, Reserva Tapichalaca; y en las montañas que bordean el Río Sangola.

Se clasifica como En Peligro siguiendo los criterios de la UICN.

Finalmente, Pristimantis oculolineatus es una pequeña rana con un rasgo distintivo: línea oscura bien marcada que atraviesa el ojo, y una coloración dorsal crema a marrón con manchas irregulares. Se distribuye actualmente en tres localidades dentro de áreas protegidas, dos nacionales (Parque Nacional Podocarpus y Parque Nacional Yacuri) y una privada (Reserva Numbala), y por ello se considera que esta especie es de Preocupación Menor, según los criterios de la UICN.

El estudio utilizó un enfoque integrador que combinó análisis genéticos, morfológicos y bioacústicos.

Gracias a ello, los autores no solo describieron las nuevas especies, sino que también redefinieron una especie previamente conocida, Pristimantis atratus. EFE

