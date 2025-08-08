The Swiss voice in the world since 1935

Deslizamiento de rocas en popular catarata en la Amazonía peruana deja dos muertos

Lima, 8 ago (EFE).- Un deslizamiento de rocas en una popular catarata cercana a la ciudad peruana de Pucallpa, en la Amazonía, causó la muerte de dos personas, una menor de edad y un adulto mayor, y varios heridos, informaron este viernes fuentes oficiales.

El Gobierno Regional de Ucayali informó, a través de un comunicado, que alrededor del mediodía de este viernes (17:00 hora GMT) se produjo un deslizamiento de rocas en la catarata Velo de la Novia, ubicada en la provincia de Padre Abad, afectando a visitantes que se encontraban en el área de las pozas inferiores.

«Lamentablemente, el hecho ha dejado como saldo dos personas fallecidas- una menor de edad y un adulto mayor- además de varios heridos», reza el comunicado.

Tras este accidente, los heridos fueron trasladados hacia la ciudad de Aguaytía para su evaluación médica y algunos cuya condición era de más gravedad fueron llevados a Pucallpa, la capital de la región de Ucayali.

Equipos técnicos de la Autoridad Regional Ambiental (ARAU) y personal de Gestión de Riesgo de Desastres y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo se movilizaron a la zona para verificar los daños y realizar una evaluación integral del área, y así emitir las recomendaciones y adoptar las medidas que garanticen la seguridad de los visitantes.

«Por disposición de la autoridad regional, se ha procedido a evacuar y cerrar temporalmente el acceso a la catarata, mientras se realizan las evaluaciones técnicas e investigaciones correspondientes», concluyó la autoridad regional.

Visitantes del atractivo turístico compartieron en redes sociales vídeos del caos que se formó tras el accidente, pues varias personas huyeron por miedo a que continuara el deslizamiento de rocas. EFE

