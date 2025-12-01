Desmantelada en Europa una web de criptomonedas que blanqueaba dinero de redes criminales

2 minutos

Bruselas, 1 dic (EFE).- Las autoridades alemanas y suizas con ayuda de Europol y Eurojust han desmantelado una plataforma de criptomonedas sospechosa de ser utilizada para blanquear el dinero de actividades criminales como tráfico de drogas o de armas, fraudes en línea u otros ciberdelitos.

En la operación se han confiscado más 25 millones de euros en criptomonedas y desmantelado tres servidores del servicio ilegal de mezcla de criptodivisas «Cryptomixer», que ya no está accesible, según informaron este lunes Eurojust y Europol.

Los servidores desmantelados se encontraban en Suiza y muchos de los dominios de la web estaban en Alemania, por lo que las autoridades de ambos países han colaborado con las agencias europeas en una operación que se desarrolló entre el 24 y 28 de noviembre.

La plataforma, que estaba disponible tanto en la web tradicional como en la «web oscura», facilitaba el lavado de criptodivisas acumulando los fondos depositados por los usuarios durante un periodo de tiempo largo y aleatorio y redistribuyendo después esos fondos a sus direcciones de destino también en momentos aleatorios.

Este proceso dificulta trazar criptodivisas concretas y permite ocultar su origen y, una vez recibidos los fondos blanqueados, los criminales pueden cambiarlos por otras criptodivisas o por dinero.

«Los servicios de mezcla como Cryptomixer ofrecen a sus clientes anonimidad y suelen utilizarse antes de que los criminales redirijan sus activos blanqueados hacia las plataformas de intercambio de criptodivisas. Esto permite que las criptomonedas ‘limpias’ sean intercambiadas por otras o por dinero fiduciario a través de cajeros o cuentas bancarias», explicó Europol en un comunicado.

En 2023, las autoridades alemanas y estadounidenses ya desmantelaron con el apoyo de Europol el servicio de mezcla de criptomonedas más utilizado hasta entonces, Chipmixer, en una operación en la que se confiscaron 40 millones de euros en este tipo de activos. EFE

