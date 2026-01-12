Desmantelan en México 3 laboratorios clandestinos y decomisan 700 kilos de metanfetamina

Ciudad de México, 12 ene (EFE).- Autoridades mexicanas desmantelaron tres laboratorios clandestinos de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, y decomisaron más de 700 kilos de metanfetamina, así como 12.000 litros y dos toneladas de precursores químicos.

En sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, tras informar sobre las acciones, dijo que “debilitan de manera directa la capacidad financiera de las organizaciones criminales y evitan que estas sustancias ilícitas lleguen a la población”, especialmente a los jóvenes.

En otro comunicado, la SSPC precisó que el desmantelamiento de los laboratorios de drogas ocurrió en acciones diferentes.

La primera, durante un recorrido terrestre en la localidad de Carricitos, Durango, donde se localizó un laboratorio clandestino, donde se incautaron 1.150 litros y 695 kilos de precursores químicos y material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.

“El laboratorio contaba con extensas áreas de operación, materiales y accesorios para la producción de droga sintética, los cuales fueron inhabilitados en su totalidad con el fin de evitar su reutilización”, apuntó la dependencia.

La segunda acción ocurrió en Sinaloa, en el poblado Los Cedros, donde se desmanteló un laboratorio clandestino y se incautaron aproximadamente 750 kilos de producto terminado, así como 1.150 litros y 695 kilos de precursores químicos.

En tanto, en el estado de Michoacán, en la localidad de La Escondida, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado desmantelaron un laboratorio, donde decomisaron 9.700 litros y 500 kilos de precursores químicos, además de equipo de laboratorio y herramientas.

En el operativo participaron las Secretarías de Marina, a través de la Armada de México, de la Defensa Nacional, la SSPC, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

Desde el pasado 5 de febrero, cuando inició la ‘Operación Frontera Norte’ acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar la “invasión” de migrantes y de drogas y así evitar la imposición de aranceles del 25 % a productos nacionales, México ha detenido a 10.627 personas y ha incautado 7.766 armas de fuego. EFE

