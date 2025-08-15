The Swiss voice in the world since 1935

Desmantelan en México laboratorio clandestino y decomisan trece toneladas de metanfetamina

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 15 ago (EFE).- Autoridades mexicanas desmantelaron este viernes un narcolaboratorio clandestino en el municipio de San Blas, en el estado mexicano de Nayarit (oeste), donde decomisaron casi trece toneladas de presunta metanfetamina.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), precisó que las acciones se realizaron en el poblado de Boca del Asadero, donde agentes de la Armada de México localizaron y neutralizaron un laboratorio.

En el inmueble decomisaron aproximadamente 12.850 kilos de metanfetamina, 54.500 litros de sustancias químicas, 13.830 kilos de precursores químicos sólidos, dieciocho reactores, veinte condensadores, cinco mezcladoras, veintidós centrifugadoras de treinta kilos y material diverso.

“Con este aseguramiento, la afectación económica a la delincuencia organizada se estima en aproximadamente 3.481.502.208 pesos (unos 186 millones de dólares)”, precisó la dependencia.

En el mensaje se añadió que con el operativo se evitó la producción de 320 millones de dosis de droga “que no llegarán a las calles ni pondrán en riesgo la salud de los jóvenes” en el país.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado al Gobierno mexicano para que mejore su estrategia de seguridad y amenazó con imponer aranceles a todas las importaciones de México si el país no toma medidas efectivas para frenar el tráfico de fentanilo.

A finales de julio, ambos países lograron un acuerdo para pausar por noventa días la imposición de aranceles del 30 % a los productos mexicanos.

Trump ha priorizado el combate al fentanilo, una droga sintética que, según su Gobierno, se elabora en países como México con precursores químicos de China y causó más de 48.000 muertes por sobredosis en EE.UU. durante 2024, de acuerdo con los registros de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Por su parte, el Gobierno mexicano ha dicho desde febrero que, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’ acordada con Trump para evitar los aranceles a México, se han detenido a más de 6.300 personas y se han confiscado casi sesenta toneladas de droga, entre ellas 311 kilogramos de fentanilo. EFE

csr/jmrg/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Trabajaría de modo gratuito para su localidad?

En Suiza existe este principio en que la ciudadanía asume responsabilidades políticas por convicción y no por una remuneración.

Únase al debate
27 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR