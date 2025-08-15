Desmantelan en México laboratorio clandestino y decomisan trece toneladas de metanfetamina

Ciudad de México, 15 ago (EFE).- Autoridades mexicanas desmantelaron este viernes un narcolaboratorio clandestino en el municipio de San Blas, en el estado mexicano de Nayarit (oeste), donde decomisaron casi trece toneladas de presunta metanfetamina.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), precisó que las acciones se realizaron en el poblado de Boca del Asadero, donde agentes de la Armada de México localizaron y neutralizaron un laboratorio.

En el inmueble decomisaron aproximadamente 12.850 kilos de metanfetamina, 54.500 litros de sustancias químicas, 13.830 kilos de precursores químicos sólidos, dieciocho reactores, veinte condensadores, cinco mezcladoras, veintidós centrifugadoras de treinta kilos y material diverso.

“Con este aseguramiento, la afectación económica a la delincuencia organizada se estima en aproximadamente 3.481.502.208 pesos (unos 186 millones de dólares)”, precisó la dependencia.

En el mensaje se añadió que con el operativo se evitó la producción de 320 millones de dosis de droga “que no llegarán a las calles ni pondrán en riesgo la salud de los jóvenes” en el país.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado al Gobierno mexicano para que mejore su estrategia de seguridad y amenazó con imponer aranceles a todas las importaciones de México si el país no toma medidas efectivas para frenar el tráfico de fentanilo.

A finales de julio, ambos países lograron un acuerdo para pausar por noventa días la imposición de aranceles del 30 % a los productos mexicanos.

Trump ha priorizado el combate al fentanilo, una droga sintética que, según su Gobierno, se elabora en países como México con precursores químicos de China y causó más de 48.000 muertes por sobredosis en EE.UU. durante 2024, de acuerdo con los registros de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Por su parte, el Gobierno mexicano ha dicho desde febrero que, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’ acordada con Trump para evitar los aranceles a México, se han detenido a más de 6.300 personas y se han confiscado casi sesenta toneladas de droga, entre ellas 311 kilogramos de fentanilo. EFE

