Desmantelan una red internacional de fraude en internet que pirateaba servidores

2 minutos

París, 12 mar (EFE).- Una red internacional de fraude a través de internet, que se dedicaba a piratear servidores y direcciones de particulares, fue desmantelada por la acción de varios países, pilotada por Europol, indicó este jueves la Fiscalía de París, una de las implicadas en la investigación.

Además de Francia, también participaron en la operación las autoridades judiciales de Estados Unidos, mientras que las de Alemania, Austria, Bulgaria, Hungría y Rumanía estuvieron asociadas a la misma, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Coordinados por la policía europea Europol y por el instrumento de coordinación policial Eurojust, la operación permitió dejar fuera de servicio al servidor de direcciones cibernéticas ‘socksescort.com’ y a la plataforma de pago ‘Bitsidy.com’.

En total, 34 nombres de dominios y 24 servidores fueron intervenidos en siete países, un millón de modems infectados fueron desconectados de la red, 40.000 euros fueron confiscados en Francia y tres millones, en criptomonedas, en Estados Unidos.

Los cibercriminales utilizaban la plataforma ‘socksescort.com’, que permite burlar la geolocalización para acceder a actividades no permitidas en algún país, para infectar los servidores de particulares.

Hubo cerca de 36.000 servidores en 102 países, sobre todo en Estados Unidos, donde casi 15.000 fueron afectados.

Un millón de modems se vieron impactados por un virus que les ponía bajo el control de los cibercriminales, sin que sus dueños se dieran cuenta, lo que les convertía en antenas de la red ‘socksescort.com’.

A través de la plataforma de pago ‘Bitsidy.com’ recolectaron fraudulentamente más de 5 millones de euros. EFE

