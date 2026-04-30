Despega de Miami el primer vuelo comercial directo entre EE.UU. y Venezuela en siete años

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Miami (EE.UU.), 30 abr (EFE).- El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en cerca de siete años despegó este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Miami a bordo de un avión de American Airlines y en medio de una fiesta con banderas venezolanas y el desayuno típico de ese país, que incluyó arepas y tequeños.

Los pasajeros de este vuelo a Caracas, de unas tres horas de duración, celebraron antes del despegue en presencia de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, felices de poder visitar su patria tras años de hacerlo por terceros países.

Los vuelos comerciales directos entre ambos países fueron suspendidos en 2019 en medio de las tensiones entre los Gobiernos del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien estaba en su primer mandato (2017-2021).

«Estamos muy emocionados porque se está abriendo una conexión más cercana con nuestras familias y nuestros países», dijo a Fox News una pasajera, que como muchos de ellos declinaron identificarse o hablar a la prensa «por razones de seguridad».

American Airlines, líder del mercado en Venezuela desde su llegada al país en 1987 y hasta la suspensión de los vuelos, decoró sus instalaciones de salida con la bandera de Venezuela y una entrada de pasajeros flanqueada por torres de globos en los colores amarillo, azul y rojo de la bandera del país suramericano.

Una guirnalda de pequeñas banderitas venezolanas colgaba sobre los mostradores para recibir pasaportes y maletas, mientras que grandes banderas de Estados Unidos y Venezuela podían verse a los lados de un anuncio que no se veía desde marzo de 2019: «Caracas Check-in».

El desayuno los esperaba en la puerta de embarque D55, también adornada con banderas venezolanas y una pantalla que mostraba la temperatura en Caracas. Antes de abordar el avión, el piloto, el copiloto y asistentes de vuelo posaron para fotos al lado de las banderas de ambos países.

Fuentes vinculadas al Gobierno estadounidense confirmaron el martes a EFE que funcionarios de transporte y de otras carteras de la Casa Blanca también viajaban en ese primer vuelo directo de American Airlines desde Miami.

Una emoción diluía por los precios

Aunque la felicidad de los presentes fue evidente, la ruta está lejos del abarrotamiento de antes, cuando para muchos venezolanos, el trayecto se vivía como un vuelo local por la cercanía.

El costo ha sido uno de los primeros filtros, así como las restricciones de visas del Gobierno estadounidense para los venezolanos y la ausencia de representación consular venezolana en Estados Unidos, que han dejado a muchos de ellos sin los documentos migratorios para ingresar a ambos países.

Las búsquedas recientes en el sitio de internet de American Airlines muestran boletos de ida y vuelta para finales de abril por encima de 2.700 dólares, mientras que para mayo bajaban a poco más de 1.000 dólares.

Aún así, para muchos pasajeros que viajaron hoy, el cálculo no se midió sólo en dinero.

Durante los últimos siete años, viajar desde Estados Unidos a Venezuela fue una travesía de paciencia y ansiedad, con itinerarios de 10, 12 o más horas, escalas, boletos separados, noches en aeropuertos y el miedo permanente a una cancelación. Las maletas viajaban cargadas de medicinas, documentos y encargos familiares.

El Departamento de Transporte estadounidense aprobó en marzo pasado la solicitud de American Airlines para retomar vuelos directos desde Miami a Caracas y Maracaibo, pero la historia de esta conexión aérea se remonta a décadas.

Aunque este no es el primer vuelo entre Miami y Caracas de la historia, para algunos pasajeros en el Aeropuerto de Miami se sintió como si lo fuera.

El vuelo, operado por una aeronave nueva y que no viaja a plena capacidad, despegó hacia las 10:11 hora local (14:11 GMT) y aterrizará en Maiquetía poco después del mediodía.

La ruta tendrá frecuencia diaria, con llegada a Caracas hacia el mediodía y el regreso enseguida desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, para llegar en la noche a Miami. EFE

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