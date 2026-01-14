Destruyen un laboratorio y decomisan media tonelada de cocaína del ELN en el Catatumbo

2 minutos

Bogotá, 14 ene (EFE).- Un laboratorio de producción de cocaína destruido y cerca de media tonelada incautada de este alcaloide fue el resultado de una operación de las autoridades de Colombia contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, informaron este miércoles fuentes castrenses.

De acuerdo con el Ejército, el laboratorio y la droga incautada pertenecían a grupos al servicio del narcotráfico con nexos directos al Frente Urbano Carlos Germán Velazco Villamizar del ELN.

«La operación militar se desarrolló en la vereda (aldea) Ayacucho, jurisdicción del municipio de San Cayetano (departamento de Norte de Santander), gracias a un trabajo articulado de inteligencia militar y en coordinación con la Policía Judicial, afectando de manera contundente las economías ilícitas que financian el accionar criminal de esta estructura armada ilegal», detalló el Ejército en un comunicado.

Durante la intervención, agregó la institución, las tropas lograron el desmantelamiento de un laboratorio, donde fueron incautados 523 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 396 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión, así como grandes cantidades de insumos líquidos, sólidos y elementos empleados para la producción a gran escala de estupefacientes.

Además, entre los insumos incautados se destacan 1.650 galones de sustancias químicas líquidas, entre acetona y ácido clorhídrico, además de cerca de 900 kilogramos de insumos sólidos como cal, cemento blanco, carbón activado y permanganato de potasio, junto con maquinaria industrial, sistemas eléctricos, prensas hidráulicas, empacadoras al vacío y material logístico para el procesamiento y empaque de la droga.

La región del Catatumbo es una zona que comparten Colombia y Venezuela en la zona fronteriza y allí hacen presencia grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las extintas FARC que se disputan dicho territorio y las rentas de sus economía ilícitas ligadas, entre otras cosas, al tráfico de drogas. EFE

