Detectan un brote de la plaga del nematodo del pino por primera vez en Francia

París, 4 nov (EFE).- El Ministerio de Agricultura francés alertó este martes de la detección, por primera vez en el país, de un brote de la plaga microscópica del nematodo del pino (el gusano Bursaphelenchus xylophilus), localizada en la zona suroeste del país, a unos 50 kilómetros de la frontera con España.

Este organismo, que ataca a las coníferas y es de «cuarentena prioritaria» según la legislación europea, no supone una amenaza para la vida humana y animal, si bien «constituye un serio peligro para los pinos», indicó el ministerio en un comunicado.

Este parásito es «susceptible de tener un impacto particularmente importante de proliferar en el territorio», añadió la cartera de Agricultura.

La contaminación de la madera del pino por este xilófago implica el bloqueo de la circulación de la savia en los árboles afectados hasta provocar su muerte.

Por ello, la autoridad regional de la región de Nueva Aquitania, en la que se ha detectado el brote en la zona de la localidad de Seignosse, reunirá a los actores locales pertinentes a lo largo de este martes e introducirá medidas para evitar su propagación.

El nematodo del pino, que es una parásito originario de Norteamérica, apareció por primera vez en la Unión Europea en 1999, al detectarse en Portugal, mientras que en la vecina España se encontró por primera vez en 2009. EFE

