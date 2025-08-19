Detención preventiva contra el exprimer ministro maliense por «malversación de fondos»

Bamako, 19 ago (EFE).- El Tribunal Supremo ordenó este martes la detención preventiva contra el exprimer ministro maliense Choguel Maiga (2021-2024) acusado de «malversación de fondos públicos» durante su mandato gubernamental.

Su abogado principal, Cheij Oumar Konare, informó que Maiga compareció hoy ante la sala de instrucción del Tribunal Supremo.

«Esta le notificó los cargos por malversación de fondos públicos que se le imputan según el requerimiento del fiscal general y decidió ponerlo en prisión preventiva», se lee en la nota de su abogado defensor.

El exprimer ministro, que en los últimos meses lanzó duras críticas contra la junta militar golpista que gobierna el país africano desde 2020, fue arrestado el pasado 12 de agosto junto a varios de sus antiguos colaboradores.

«Choguel Maïga se declara tranquilo y considera que un hombre político debe estar preparado para todo, incluida la prisión y la muerte», dice su abogado.

Maiga fue el principal líder civil de la junta hasta su destitución en noviembre de 2024, después de criticar la negativa de los militares a ceder el poder a una autoridad civil electa.

El 14 de noviembre de ese año, acusó al jefe de la junta militar, el general Assimi Goita, de tomar la «decisión unilateral» de prolongar indefinidamente la transición. Una semana después, fue destituido y reemplazado por el general Abdoulaye Maiga.

Mali se encuentra sumido en una crisis de seguridad profunda, con grupos yihadistas leales a Al Qaeda y al Estado Islámico actuando en varias partes del territorio y con la reanudación desde agosto de las hostilidades entre el Ejército y los grupos independentistas del norte. EFE

