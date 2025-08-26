The Swiss voice in the world since 1935

Detenida una mujer en Venezuela por llevar 2,8 kilogramos de cocaína en un vuelo a Madrid

Caracas, 26 ago (EFE).- Un mujer de nacionalidad colombiana fue detenida en Venezuela por intentar trasladar 2,8 kilogramos de cocaína en un vuelo que tenía como destino Madrid, España, informó este martes la Fiscalía.

A través de Instagram, el fiscal general, Tarek William Saab, detalló que la mujer, quien será imputada por el delito de tráfico ilícito de sustancias, intentó trasladar la cocaína en 32 envoltorios ocultos en una bocina eléctrica.

El lunes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó en un audio compartido en Telegram que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se mantiene desplegada para combatir bandas delictivas, grupos armados, terroristas, narcotraficantes en la frontera occidental con Colombia.

En este sentido, aseguró que Venezuela está dando «golpes certeros» al narcotráfico en esta región y reiteró que el país está «libre de cultivos de droga», así como «libre de procesamiento y tráfico» de estas sustancias.

Recientemente, el titular del Ministerio del Interior, Diosdado Cabello, aseguró que, en el transcurso de este año, las autoridades venezolanas han decomisado más de 50 toneladas de drogas.

El pasado jueves, el director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó a Venezuela de colaborar con guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar «cantidades récord de cocaína» a los carteles mexicanos que trafican hacia EE.UU., declaraciones que fueron rechazadas por el Ejecutivo de Nicolás Maduro. EFE

