Detenido el alcalde de la segunda ciudad de Armenia acusado de recibir sobornos

Tiflis, 20 oct (EFE).- Efectivos de los cuerpos de seguridad de Armenia detuvieron este lunes a Vardán Gukasián, alcalde de Gyumrí, la segunda ciudad del país, acusado de recibir sobornos, informó el Comité Anticorrupción de Armenia (CAA) en su página web.

Según el comunicado del CAA, junto con Gusakián, de 64 años, fue detenido el jefe del departamento de Arquitectura del consistorio y otras seis personas presuntamente involucradas en la trama de corrupción.

La causa penal fue incoada después que los investigadores obtuvieran pruebas de que el alcalde y el arquitecto exigieran a un particular el pago de cuatro millones de drams (unos 10.500 dólares) por no proceder a la demolición de un edificio de 1.500 metros cuadrados construido ilegalmente.

Además, añadió el CAA, Gukasián había iniciado acciones para privatizar ilegalmente un terreno municipal aprovechándose de su cargo.

Los investigadores, subraya el comunicado, continúan realizando indagaciones para «esclarecer plenamente la estructura y los mecanismos de funcionamiento del esquema de corrupción, así como toda la gama de individuos involucrados en la red criminal».

«¡Vecinos orgulloso justos de Gyumrí! Ha llegado la hora de defender nuestra ciudad y nuestra dignidad. Actualmente, se está trabajando en la alcaldía para destituir al alcalde. Pero debemos entender que no se trata solo de una persona. Se trata de la independencia de toda la ciudad», se afirma en una entrada publicada hoy en la página de Facebook de Gukasián.

En respuesta del llamamiento del alcalde, cientos de personas se congregaron junto a la sede del ayuntamiento, algunos de los cuales se enfrentaron a los agentes policiales y fueron detenidos.

«Todo lo que ocurre en los último tiempo yo lo llamo represión política», dijo a la prensa la diputada opositora Anna Grigorián tras la detención del alcalde de Gyumrí.

Recordó que recientemente el primer ministro del país, Nikol Pashinián, dijo desde la tribuna del Parlamento que Gukasián sería «expulsado del espacio político».

El alcalde, conocido por sus posturas prorrusas, proximidad a la Iglesia apostólica armenia y ácidos comentarios contra la comunidad LGBT, es uno de los mayores detractores de Pashinián y había anunciado que podría luchar por la jefatura de Gobierno tras las parlamentarias de junio del próximo año.

Gyumrí, de poco más de 110.000 habitantes, está en el noroeste de Armenia, junto a la frontera con Turquía, y alberga la única base militar que Rusia mantiene en la región del Cáucaso tras la desintegración de la Unión Soviética. EFE

