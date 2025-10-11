Detenido el estudiante de la UNAM de México que mató a un compañero e hirió a un empleado

Ciudad de México, 10 oct (EFE).- El estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Lex Ashton fue detenido este viernes, tras recibir el alta hospitalaria, por el asesinato de un compañero y el intento de homicidio a un trabajador en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, el 22 de septiembre pasado.

Inmediatamente después de salir del Hospital General Regional 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde estuvo internado por lesiones, el joven de 19 años fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Los agentes cumplimentaron una orden de aprehensión contra Ashton «por el delito de homicidio calificado y el de tentativa de homicidio», según indicaron a la salida del nosocomio.

Según los primeros reportes, el joven fue trasladado al Reclusorio Oriente, en espera de la audiencia inicial en su contra.

El 22 de septiembre pasado, Ashton ingresó al CCH Sur (plantel de educación media superior) y atacó con una guadaña (arma blanca con un mango largo y una hoja curva) a Jesús Israel, de 16 años, quien murió en el lugar y a un trabajador del plantel que intentó detenerlo, quien se encuentra en el hospital.

El agresor intentó huir, subió a un edificio y se lanzó de un tercer piso, resultando con un coágulo en la cabeza y fracturas en ambas piernas, lesiones por las que fue dado de alta este día.

El presunto responsable estaría ligado a grupos incel, ecosistemas de la manosfera que promueven discursos de masculinidad tóxica y antifeminismo.

Antes del ataque, el joven publicó en redes sociales que se percibía a sí mismo como “escoria” y lamentaba que los ‘chads’ -hombres exitosos y atractivos- pudieran disfrutar de las ‘foids’ -mujeres cosificadas- y él no, términos despectivos asociados al discurso de la masculinidad tóxica y antifeministas de los incel.

“Ya lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida. Pero saben qué, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias”, escribió Ashton en redes sociales.

El suceso ha sacudido a la comunidad educativa de la UNAM, que ha enfrentado en las últimas semanas distintas amenazas en redes sociales que han provocado el desalojo de las instalaciones de varias facultades y escuelas.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, ha prometido que redoblarán los esfuerzos para garantizar la seguridad física y psicológica de toda la comunidad educativa. EFE

