Detenido el exministro de Sanidad de región de Extremo Oriente ruso por corrupción

2 minutos

Moscú, 22 ago (EFE).- Las fuerzas del orden detuvieron al exministro de Sanidad de la región de Jabárovsk Yuri Boichenko por un caso de corrupción, lo que aumenta la lista a casi una decena de altos funcionarios regionales arrestados a lo largo del año, informaron este viernes medios locales.

Según los documentos publicados en el portal de Justicia de Moscú, Boichenko fue su detenido por presunta apropiación indebida de fondos a gran escala y quedó a la espera de designación de una audiencia judicial.

Los medios locales señalan que las fuerzas policiales vinculan su caso con el robo de más de 120 millones de rublos en un esquema de corrupción por el que fue también detenido en verano de 2024 el exvicepresidente del gobierno regional para asuntos sociales de Jabárovsk, en el extremo oriental ruso, Yevgueni Nikonov.

Entre 2023 y 2024 el Comité de Investigación abrió seis causas penales contra los cómplices de Nikonov.

En abril, Boichenko ya fue multado con 21 millones de rublos por incumplimiento de los contratos de ambulancias aéreas en el marco de un proyecto nacional.

Según las autoridades que investigaron el caso las aerolíneas no cumplieron debidamente los términos de los contratos, pero las autoridades regionales aún así les pagaron íntegramente por sus servicios.

Boichenko dirigió el ministerio regional hasta febrero de 2024, cuando dimitió por asuntos familiares.

En los últimos meses las autoridades rusas han lanzado una purga contra ex altos funcionarios regionales y federales.

Hace dos semanas, exvicegobernador de la región rusa de Samara Guenadi Guendin fue acusado de estafa por más de 1,25 millones de dólares, sumándose a una lista de siete altos funcionarios regionales perseguidos por la Justicia rusa este año. EFE

mos/jgb