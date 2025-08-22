Detenido el gerente de un parque en Francia que negó el acceso a adolescentes israelíes

2 minutos

París, 22 ago (EFE).- El gerente de un parque de actividades de ocio en los Pirineos franceses ha sido detenido por discriminación religiosa al haber negado este jueves el acceso a un grupo de 150 niños y adolescentes israelíes que estaban de vacaciones en España con el argumento de que lo hacía «por sus convicciones personales».

La Fiscalía de Perpiñán ha indicado que el arresto de este hombre de 52 años, responsable del complejo Tyrovol en la localidad de Porte-Puymorens -junto a la frontera española y andorrana- que no tenía antecedentes, se justifica por la presunta comisión de un delito penado con hasta tres años de cárcel.

En concreto, se le reprocha una «discriminación basada en la religión al ofrecer un bien o un servicio».

El grupo de chicos israelíes, que tienen entre 8 y 16 años y estaban de vacaciones en España, había reservado desde hacía tiempo la entrada en el parque.

En su página de Facebook, Tyrovol afirmaba el jueves que el parque había cerrado sus puertas por las fuertes tormentas que sacudieron la zona la víspera e indicaba a sus clientes que como consecuencia de eso debía «proceder a una inspección completa de (sus) instalaciones».

La presidenta del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF) en la región de Languedoc Rosellón, Perla Danan, ha mostrado su indignación por el comportamiento del responsable del parque, que no ha dudado en calificar de «antisemita».

«Se ha superado un límite que es extremadamente alarmante en el antisemitismo», ha declarado este viernes en una entrevista en el canal BFMTV, en la que ha añadido que «ahora esperamos una reacción muy firme de la Justicia». EFE

ac/cg