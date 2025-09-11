The Swiss voice in the world since 1935

Detenido el rapero italiano Baby Gang por posesión ilegal de armas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 11 sep (EFE).- La Policía italiana arrestó esta madrugada al rapero Baby Gang, de 24 años, acusado de tenencia ilegal de armas, tras serle encontrada una pistola en el hotel de Milán (norte) en el que se alojaba después de un concierto y, posteriormente, otras dos en su domicilio, informaron este jueves los Carabineros (policía militarizada).

El cantante de trap italo-marroquí, muy popular por canciones que superan los 100 millones de reproducciones y por colaboraciones internacionales, entre ellas con el español Morad, fue trasladado a la cárcel de San Vittore, en Milán.

El arresto se produjo en el marco de una investigación iniciada en enero de 2024 por la Fiscalía de Lecco (norte), que involucra a otras cuatro personas acusadas de complicidad en la tenencia y posesión ilegal de armas de fuego, así como de cocaína con fines de distribución, con un volumen de negocio estimado en unos 12.000 euros mensuales.

Las pesquisas se originaron tras el hallazgo de un fusil de asalto tipo AK-47 de fabricación checoslovaca que fue rastreado hasta los otros cuatro investigados, todos pertenecientes a la misma familia, y que habría sido utilizada en la grabación de algunos vídeos musicales de Baby Gang y Simba La Rue, otro rapero italiano actualmente en prisión.

Baby Gang, cuyo nombre real es Zaccaria Mouhib, ya había sido condenado a dos años y nueve meses de prisión por un tiroteo ocurrido en 2022 en Corso Como, en Milán, si bien actualmente se encontraba en libertad a la espera de ser custodiado por los servicios sociales para cumplir su pena, según medios locales.

Su detención se produjo después de su actuación en un concierto de otro rapero italiano, Emis Killa, que tuvo lugar la pasada noche en Milán. EFE

cee/mr/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR