The Swiss voice in the world since 1935

Detenido en Francia el presunto cuarto integrante del grupo que robó en el Louvre

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 25 nov (EFE).- Las autoridades francesas detuvieron este martes a un hombre acusado de ser presuntamente el cuarto integrante del grupo que perpetró el robo de las joyas en el Museo del Louvre el pasado 19 de octubre, que aún no han podido ser recuperadas.

Según informó el diario Le Parisien, el arresto se realizó en la región de París y el hombre, que ya contaba con antecedentes, está acusado de robo en banda organizada y asociación de malhechores. Con esto la policía ya ha apresado presuntamente a los cuatro hombres que perpetraron el robo. EFE

npg/cat/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR