Detenido en Francia el presunto cuarto integrante del grupo que robó en el Louvre
París, 25 nov (EFE).- Las autoridades francesas detuvieron este martes a un hombre acusado de ser presuntamente el cuarto integrante del grupo que perpetró el robo de las joyas en el Museo del Louvre el pasado 19 de octubre, que aún no han podido ser recuperadas.
Según informó el diario Le Parisien, el arresto se realizó en la región de París y el hombre, que ya contaba con antecedentes, está acusado de robo en banda organizada y asociación de malhechores. Con esto la policía ya ha apresado presuntamente a los cuatro hombres que perpetraron el robo. EFE
