Detenido en Grecia un brasileño que transportaba un kilo de cocaína en el estómago

Atenas, 18 ago (EFE).- Un ciudadano brasileño fue detenido este lunes con cien paquetes con cocaína, con un peso total de 1,1 kilos, en el estómago al llegar al aeropuerto internacional de Atenas desde Brasil, tras una escala en París.

El detenido es miembro de un grupo criminal internacional que se dedicaba a la importación de cocaína a territorio griego por vía aérea, según un comunicado de la Policía.

La Policía sospechó de la corta estancia en Grecia que tenía programada el supuesto traficante, informa el diario Kathimerini.

Una fuente policial confirmó a EFE que el detenido es brasileño.

Los medios señalan que llegó a Atenas procedente de Brasil tras hacer escala en París.

El hombre había ingerido 100 pequeños paquetes ovalados que contenían cada uno aproximadamente unos 10 gramos de cocaína cerrados herméticamente con cinta de nailon, informó la Policía.

Todos los paquetes «fueron expulsados por el detenido de forma gradual y natural», según el comunicado de las autoridades, tras lo cual fueron incautados.

Durante el pasado fin de semana agentes aduaneros se incautaron en el aeropuerto de Atenas media tonelada de hojas secas de khat, un tipo de coca natural cultivada en África y en la península arábiga, con un valor estimado de 1,5 millones de euros.

La sustancia ilegal estaba oculta en cuatro envíos de mercancías declarados como cortinas, sábanas y otras telas, procedentes de Israel y con destino final en Estados Unidos, según el portal ProtoThema.

Se trata de la mayor cantidad de esta droga incautada en Grecia. EFE

