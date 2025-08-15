Detenido otro alcalde opositor en Turquía bajo acusaciones de corrupción

Ankara, 15 ago (EFE).- İnan Güney, alcalde socialdemócrata de Beyoğlu, un distrito der Estambul, ha sido detenido este viernes durante una investigación por corrupción, dentro de la serie de arrestos de políticos opositores en todo el país.

Durante la operación fueron detenidas otras 44 personas, algunos empleados municipales y otros parientes del alcalde que, según la Fiscalía de Estambul, son sospechosos de «dirigir una organización criminal con fines lucrativos, extorsión, soborno, fraude en perjuicio de una institución pública y obtención ilegal de datos personales».

Burhanettin Bulut, vicepresidente del CHP, el principal partido de la oposición, calificó los arrestos de «operación política dirigida por el Gobierno» y de un acto «vergonzoso del régimen represivo».

Güney ganó con el 49,2 % de los votos en las elecciones locales del 31 de marzo de 2024, en las que el CHP se impuso al partido islamista AKP del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

Esa fuera la primera derrota de Erdogan en los 22 años que lleva en el poder, bien como primer ministro o como jefe del Estado.

Con la detención de Güney, son ya 11 los alcaldes del CHP detenidos en Estambul, incluido el alcalde de la ciudad, Ekrem Imamoglu, que era considerado el candidato con más opciones de vencer a Erdogan en las elecciones presidenciales previstas para 2028.

También han sido arrestado en los últimos meses los alcaldes socialdemócratas de Adana y Antalya, así como los tres regidores de distritos en esas ciudades, acusados de corrupción, soborno y manipulación de licitaciones públicas, entre otros cargos.

El CHP ha acusado a Erdogan de utilizar a la Justicia como arma política y de tratar de silenciar a la oposición.

Nueve alcaldes, entre ellos una histórica figura del CHP, el mayor de la oposición, se afiliaron ayer al AKP, entre acusaciones del propio CHP de que lo hacen condicionados por un supuesto chantaje para evitar la cárcel.

El año pasado, el Gobierno destituyó a 8 alcaldes del partido izquierdista prokurdo DEM, interviniendo sus alcaldías.EFE

