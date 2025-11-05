Detenido un hombre tras atropellar deliberadamente a varias personas en la Isla de Olerón

1 minuto

París, 5 nov (EFE).- Un hombre ha sido detenido tras atropellar «deliberadamente» a varias personas en la isla de Oleron, situada frente a la costa oeste de Francia y ha causado una decena de heridos de diversa gravedad, informaron a la prensa francesa fuentes cercanas a la investigación.

Los atropellos fueron causados «deliberadamente» y el responsable ha sido detenido por la Policía, informó el alcalde de Dolus-d’Oléron, Thibault Brechkoff, cuya localidad ha sido escenario del suceso. EFE

