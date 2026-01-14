Detenido venezolano presuntamente involucrado en el homicidio de un guardia en Ecuador

Quito, 14 ene (EFE).- El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, informó este miércoles de la detención de un ciudadano venezolano, presuntamente involucrado en el homicidio de un guardia de seguridad de una cafetería ocurrido hace una semana en Quito.

El funcionario anotó que el sujeto «es de nacionalidad de venezolana y tiene antecedentes por robo. Cero impunidad. Seguimos trabajando», afirmó.

El guardia de seguridad de una cafetería, situada cerca a un colegio, en una concurrida zona del centro norte de Quito, fue asesinado el pasado 7 de enero, durante un intento de asalto a ese local a plena luz del día.

La Fiscalía General del Estado indicó que en el operativo de detención encontraron armas de fuego, relojes de alta gama, joyas, prendas de vestir, una maleta relacionada con la repartición de comida a domicilio, entre otros.

En los videos que circularon tras el suceso, se aprecia cuando dos personas con casco y con maletas como las que se usan para entregar comida a domicilio, huyen de la cafetería y el guardia, de 57 años, intenta bloquearlos, pero recibe disparos. Los dos sujetos huyeron en motocicletas.

Según datos del Observatorio Ciudadano, citados por la televisión Ecuavisa, Quito registró en 2025 un aumento del 9 % en homicidios en comparación con 2024, al totalizar 262 casos.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra el crimen organizado.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

