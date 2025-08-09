Detenidos 6 traficantes de personas que transportaban a 38 migrantes de Chile hacia Perú
Lima, 9 ago (EFE).- Autoridades de Perú realizaron un operativo en la frontera con Chile el que detuvieron a seis peruanos que transportaban 38 migrantes provenientes de distintos países de Latinoamérica, informó este sábado la Superintendencia Nacional de Migraciones.
A través de un comunicado, el organismo dependiente del Ministerio del Interior precisó que detuvo a seis “coyotes”, como se conoce a quien se dedica al tráfico de personas, pertenecientes a la organización criminal ‘Los discretos de la frontera’.
Tras su detención por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de migrantes, los seis peruanos fueron puestos en custodia de la Unidad de Trata de Personas de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tacna, región fronteriza con Chile.
«En un megaoperativo realizado en la frontera entre Perú-Chile, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de la Dirección de Inteligencia de Lima y la Superintendencia Nacional de Migraciones, intervinieron a 38 personas extranjeras que pretendían ingresar al territorio peruano de manera irregular», señaló Migraciones.
Medios locales señalaron que entre los ciudadanos extranjeros había 28 venezolanos, tres colombianos y dos ecuatorianos, y también cinco menores de edad.
El operativo se realizó entre los puntos 10 y 12 de la línea de frontera, aproximadamente en el kilómetro 1.331 de la Carretera Panamericana Sur.EFE
