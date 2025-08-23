Detenidos dos sospechosos de provocar un incendio rural en la región portuguesa de Coimbra
Lisboa, 23 ago (EFE).- La Policía portuguesa informó este sábado de la detención de dos hombres que son sospechosos de haber iniciado un incendio forestal el pasado 18 de agosto en la zona de Lousã, en el distrito de Coimbra y próxima a una sierra.
La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que los detenidos, de 20 y 23 años, habrían usado un mechero para provocar el incendio en una zona rural compuesta por una «densa vegetación espontánea», como arbustos y hierbas.
Este terreno se encontraba próximo a viviendas y en las inmediaciones de la «gran mancha forestal de la Serra de Lousã».
Además, ese día se registraron condiciones de riesgo «máximo» de incendio, con temperaturas muy elevadas y una humedad relativa baja, «propicias para causar un incendio de grandes dimensiones», pero que no fue a mayores gracias a la intervención de los bomberos municipales, señaló la PJ.
Los sospechosos, que serán interrogados próximamente por una autoridad judicial, fueron identificados con la colaboración del Grupo de Trabajo para la Reducción de las Igniciones en Espacio Rural del Centro Literal, que está compuesto por la PJ, la Guardia Nacional Republicana y el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques. EFE
cch/amg