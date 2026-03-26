Detenidos en Marruecos y España tres miembros de una célula del Estado Islámico

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Tres sospechosos vinculados al Estado Islámico (EI) fueron detenidos el miércoles en Marruecos y España en una operación de seguridad conjunta, anunció la policía antiterrorista marroquí.

La Fuerza Especial de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) detuvo a dos personas en Tánger (norte), y la policía española arrestó al «jefe de esta célula terrorista» en Mallorca, detalla un comunicado de la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ) difundido por la agencia oficial marroquí MAP.

Según los primeros elementos de la investigación marroquí, los dos sospechosos, puestos bajo custodia policial, están «implicados en la financiación y el apoyo logístico» en favor de combatientes del EI en el Sahel y en Somalia, precisa la misma fuente.

Además, «el jefe de esta célula es sospechoso de haber planificado la ejecución de un atentado terrorista en España siguiendo el ‘modus operandi’ del terrorismo individual», detalla el comunicado.

La cooperación en materia de seguridad entre Marruecos y España permitió desmantelar «más de 30 células terroristas desde 2014 en ambos países, contribuyendo así a hacer frente a amenazas importantes y a frustrar complots peligrosos que atentaban contra su seguridad», según la BCIJ.

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