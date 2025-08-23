Detenidos en Portugal dos sospechosos de pertenecer a red internacional de blanqueo

The Swiss voice in the world since 1935

Lisboa, 23 ago (EFE).- La Policía portuguesa informó este sábado de la detención de dos hombres de 28 años de edad que son sospechosos de pertenecer a una red internacional de blanqueo de capitales.

La Policía Judicial (PJ) explicó en un comunicado que los arrestos tuvieron lugar el pasado 20 de agosto en Faro (en el sur del país) por los delitos de falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

La investigación, iniciada «hace más de un año», reveló que los sospechosos, que no eran residentes en Portugal, abrían cuentas bancarias en el país por medio de «múltiples identificaciones y otra documentación falsa».

El objetivo era hacer circular fondos procedentes de fraudes informáticos.

«Las cuentas de tránsito servían para recibir y disipar cientos de miles de euros procedentes de países europeos, lo que indica que los sospechosos forman parte de una gran red dedicada al lavado de dinero ilícito», precisó la PJ.

Durante el operativo fue incautado un «importante fondo» de pruebas, identificada una veintena de cuentas bancarias y más de dos centenares de flujos financieros realizados a través de estas cuentas.

Los sospechosos fueron detenidos ‘in fraganti’ tras la apertura de una cuenta bancaria con documentación falsa y se encuentran actualmente en prisión preventiva.

La PJ explicó que la investigación continua para determinar el alcance de esta red. EFE

