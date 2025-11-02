Detenidos por apuñalamientos en un tren son británicos y «nada sugiere motivo terrorista»

Londres, 2 nov (EFE).- Los dos detenidos por el apuñalamiento múltiple del sábado noche en un tren que se dirigía a Londres son británicos y «nada sugiere que esto sea un incidente terrorista», dijo hoy en rueda de prensa el superintendente de la Policía de Transportes, John Loveless.

Los detenidos son ambos nacidos en el Reino Unido, uno de ellos de 32 años y el otro de 35, que en estos momentos siguen siendo interrogados para aclarar los hechos. EFE

