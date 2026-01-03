Detienen a 19 personas en Guinea-Bisáu sospechosas de querer migrar ilegalmente a Europa

Bisáu, 3 ene (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guinea-Bisáu han detenido a 19 personas sospechosas de querer migrar de manera irregular a Europa, incluyendo ciudadanos de Mali, Gambia y Guinea-Conakri.

«Entre los detenidos, 17 son de nacionalidad maliense, uno gambiano y uno guineano de Conakri (Guinea-Conakri)» y hay tres mujeres, dijo en un comunicado la Guardia Nacional bisauguineana, que llevó a cabo la operación de manera conjunta con la Policía.

Fueron arrestados la tarde del viernes en la capital, Bisáu. Los individuos estaban alojados en una vivienda alquilada del barrio de Cuntum, cuyo propietario, ciudadano de Guinea-Bisáu, «también fue detenido y se encuentra bajo custodia en la Guardia Nacional».

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos, los detenidos serán presentados ante las autoridades correspondientes para iniciar los procedimientos legales.

La ruta migratoria desde la costa africana hasta las Islas Canarias (España), conocida como la “ruta atlántica”, es considerada una de las más peligrosas del mundo, con miles de fallecidos cada año.

En 2025, 3.090 personas perdieron la vida cuando trataban de alcanzar las costas de España, de las que 1.906 corresponden a la ruta atlántica, según la ONG española Caminando Fronteras.

Esto refleja un descenso en las llegadas por esta ruta específicamente, lo que ha supuesto una bajada en las cifra total de fallecidos, que en 2024 alcanzó los 10.000. EFE

