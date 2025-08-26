Detienen a 78 inmigrantes sospechosos de delitos en un operativo de tres días en Texas

The Swiss voice in the world since 1935

Nueva York, 25 ago (EFE).- El Departamento de Justicia de EE.UU. divulgó este lunes que ha detenido a 78 personas sospechosas de cometer delitos migratorios en un operativo en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, en apenas tres días.

Según un comunicado, la operación ´Pick-Off´, centrada en inmigrantes indocumentados «que previamente cometieron otros crímenes estando ilegalmente en EE.UU.» comenzó el 22 de agosto y ha sido ejecutada en los condados de Cameron, Willacy, Hidalgo y Starr.

El objetivo del operativo coordinado por agencias gubernamentales como el Servicio de Inmigración (ICE), el FBI y la agencia antinarcóticos (DEA) en el Valle del Río Grande es llegar a los 43 condados que están bajo supervisión de la Fiscalía del Distrito Sur de Texas.

«Si usted está aquí ilegalmente y comete delitos en nuestra comunidad, puede esperar nuestra visita, y esa visita llegará más pronto que tarde», dijo citado en la nota el fiscal, Nicholas Ganjei.

De los 78 arrestados, 65 eran personas «previamente deportadas» en libertad condicional tras condenas por diferentes delitos a nivel estatal, desde drogas hasta agresión, y han sido acusadas de cargos federales por «reingreso ilegal» en el país.

Otros 11 detenidos han sido acusados de «violaciones similares relacionadas con la inmigración y se espera que sean deportados inmediatamente del país», agrega.

Los dos restantes, que según el comunicado también estaban en libertad condicional tras condenas estatales, están acusados de delito menor por «evitar ser examinados» por los oficiales de inmigración. EFE

