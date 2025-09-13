Detienen a cinco venezolanos por el asesinato de diplomático de Indonesia en Perú

Lima, 12 sep (EFE).- Cinco hombres de nacionalidad venezolana se encuentran detenidos en Lima por su presunta vinculación con el asesinato la pasada semana del diplomático de la Embajada de Indonesia en Perú Zetro Leonardo Purba, según informaron medios locales.

Las detenciones se realizaron el martes 9 de septiembre por parte de la Policía Nacional, que en la misma acción incautó la pistola presuntamente utilizada para disparar contra el funcionario de la embajada indonesia.

Un informe pericial difundido por el Canal N de televisión concluyó que las balas del arma decomisada son las mismas que fueron halladas tanto en el cuerpo de la víctima como en la escena del crimen.

Uno de los cinco detenidos es también el propietario de la motocicleta presuntamente utilizada en el ataque contra el diplomático, por razones aún no esclarecidas.

La Policía Nacional de Perú había anunciado en redes sociales el mismo martes de la detención de los cinco individuos, pero sin especificar su nacionalidad ni señalar que se encontraban relacionados con el mortal atentado contra el diplomático del país asiático.

«En el distrito de San Martín de Porres, tras labores de inteligencia, la Policía detuvo a presuntos integrantes de la banca criminal ‘Los Maleantes del Cono’. Se incautó una pistola abastecida, cinco explosivos y 15 metros de mecha; se decomisó droga, diez celulares y una moto», señaló el martes la institución policial.

La víctima fue atacada por los sicarios en la puerta del edificio donde residía, en el distrito limeño de Lince, cuando llegaba en bicicleta.

«Se desconocen cuáles han sido los hechos, los móviles que hayan propiciado la victimización de esta persona, pero no se descarta un ajuste de cuentas», indicó el comisario de Lince, David Guivar, en declaraciones al canal estatal TV Perú.

El mismo medio televisivo señaló que el diplomático de 40 años llevaba cinco meses viviendo en Perú, con su familia, en el mismo edificio donde este lunes fue asesinado. EFE

