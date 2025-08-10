Detienen a criminal colombiano que ordenó quemar vivo a comerciante por no pagar extorsión

1 minuto

Bogotá, 10 ago (EFE).- Las autoridades colombianas detuvieron en Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste), al jefe de una banda criminal que ordenó quemar viva a una persona por no pagar una extorsión, informó este domingo la Fiscalía.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Juan Camilo García los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio en grado de tentativa, disparo de arma de fuego contra vehículo, daño en bien ajeno e incendio.

«El 14 de marzo de 2019, dos de sus subalternos intentaron cumplir el plan delictivo. Interceptaron el vehículo en el que se movilizaba la víctima, le rociaron gasolina y le prendieron fuego, pero alcanzó a escapar y se salvó del ataque», detalló la Fiscalía en un comunicado.

ELa investigación probó que García supuestamente es el «principal articulador de la venta de estupefacientes al menudeo y el responsable de imponer cuotas de dinero a los comerciantes, ganaderos y empresarios del área metropolitana de Medellín para permitirles ejercer sus actividades económicas», agregó la Fiscalía. EFE

ocm/joc/amg