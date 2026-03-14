Detienen a la madre de los sospechosos del atentado en la embajada estadounidense en Noruega

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La policía noruega anunció el viernes que había detenido a la madre de los tres hermanos sospechosos de haber detonado un artefacto explosivo, sin causar víctimas, en la embajada de Estados Unidos el pasado fin de semana en Oslo.

«Se ha detenido a otra persona sospechosa de estar relacionada» con el atentado, indicó la fuerza pública en un comunicado.

«Se trata de una mujer de unos cincuenta años. Es la madre de los tres hermanos», precisó.

La policía había arrestado el miércoles a los tres individuos, descritos como noruegos de origen iraquí de unos veinte años.

Según su abogado, uno de ellos reconoció haber colocado el artefacto explosivo en la entrada de la sección consular de la embajada estadounidense en la madrugada del domingo. Los otros dos hermanos son sospechosos de complicidad.

Calificada de «potente» por la fuerza pública, la explosión solo causó daños materiales leves.

Las embajadas de Estados Unidos se han puesto en estado de máxima alerta en Oriente Medio debido a la ofensiva lanzada conjuntamente con Israel el 28 de febrero contra Irán. Varias de ellas han sido blanco de ataques desde Teherán.

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