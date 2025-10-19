Detienen a seis personas tras el ataque a agentes en el balneario mexicano de Acapulco

2 minutos

Ciudad de México, 19 oct (EFE).- Seis personas ligadas a un ataque armado en contra de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, que dejó tres agentes heridos y un presunto delincuente muerto, en el balneario de Acapulco del sureño estado de Guerrero, fueron detenidas, informaron este domingo autoridades federales.

El titular de la SPC, Omar García Harfuch, apuntó -en un mensaje en redes sociales- que en la detención se aseguraron armas y droga y que uno de los detenidos era Antonio ‘N’, autor intelectual del ataque, y a quien fuentes de seguridad y medios locales identificaron como Antonio Bautista Vargas, alias ‘El Cabañas’.

Este sujeto se presume es el jefe de plaza del grupo criminal ‘Los Rusos’, vinculado con delitos de secuestro, homicidio, extorsión y narcomenudeo y quien iba acompañado de un mujer, que también fue arrestada.

En un comunicado, distintas agencias de seguridad indicaron que el 18 de octubre, agentes de SSPC que cumplían labores de vigilancia y recorridos de seguridad en colonias (barrios) de Acapulco, fueron agredidos por sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta.

Los agentes repelieron la agresión y el resultado del enfrentamiento fue tres agentes heridos, un agresor lesionado y detenido, y otro agresor muerto.

Tras el ataque hubo un despliegue de seguridad para ubicar y detener a los demás involucrados. Durante el operativo, en la autopista del Sol, a la altura de la caseta Paso-Morelos, los agentes detuvieron un vehículo donde viajaban tres hombres y tras una revisión de seguridad se les hallaron noventa dosis de cristal y diez de marihuana.

Al continuar con las indagatorias, en coordinación con autoridades del estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, se detuvo a un hombre identificado como jefe de plaza de un grupo criminal con operación en Acapulco, Guerrero, y una mujer que lo acompañaba.

Además, en la colonia Progreso de Acapulco las autoridades decomisaron -en una casa- tres armas de fuego cortas, un arma larga, nueva cargadores, más de doscientos cartuchos útiles y una motocicleta.

En la detención participaron agentes de la SSPC y de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN), junto con la Policía Estatal de Guerrero, la Fiscalía y la Policía Estatal de Morelos. EFE

jmrg/jrg