Detienen a tres personas por provocar un incendio en un área protegida en Portugal

1 minuto

Lisboa, 13 ago (EFE).- La Policía Judicial (PJ) de Portugal detuvo a tres personas acusadas de provocar un incendio forestal en un área protegida ubicada en el municipio de Almada, en las afueras de Lisboa.

Los detenidos son dos hombres de 26 y 22 años y una mujer de 24 que habrían iniciado el fuego en la madrugada del martes en el área protegida de Arriba Fóssil da Costa da Caparica.

La investigación de las autoridades determinó que los sospechosos se dirigían a pie a Costa da Caparica para adquirir estupefacientes y decidieron prender fuego a unos arbustos con un mechero sin éxito.

Tras recorrer unos metros y volver a utilizar la llama directa, volvieron a intentar prender fuego, esta vez con éxito, provocando un incendio en tres lugares distintos que se extendió rápidamente, indicó la PJ en un comunicado este miércoles.

Dos testigos presenciaron los hechos y denunciaron el crimen ante las autoridades, que lograron controlar las llamas e impedir que se extendieran.

«Con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad, los detenidos serán sometidos a un primer interrogatorio judicial para que se les apliquen las medidas coercitivas que se consideren adecuadas», agregó la PJ.

Portugal lucha contra múltiples incendios forestales desde la semana pasada mientras las altas temperaturas persisten en el país, lo que motivó al Gobierno luso a ampliar el estado de alerta hasta el próximo viernes. EFE

