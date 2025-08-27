Detienen al asesino confeso de un poblador de Santiago de Cuba que apareció decapitado

2 minutos

La Habana, 27 ago (EFE).- Las fuerzas de seguridad cubanas aseguraron este miércoles haber detenido al autor confeso de un asesinato en Santiago de Cuba (este), que trascendió tras el hallazgo de una cabeza humana dentro de un contenedor de basura.

El sitio oficialista Héroes del Moncada divulgó en su perfil de Facebook, citando al Ministerio del Interior (Minint), que el presunto autor del crimen es un residente de la comunidad santiaguera donde encontraron la cabeza.

Según esta información, el detenido explicó que la muerte se produjo durante una pelea por motivos personales mientras ambos estaban bebiendo alcohol el pasado 21 de agosto en casa del presunto victimario.

El Minint indicó que los agentes encontraron en la casa del arrestado restos del cuerpo de la víctima.

El suceso ocurrió en la zona Micro 3 del Centro Urbano Abel Santamaría, de Santiago de Cuba, segunda ciudad en población de la isla.

Sucesos como éste no suelen ser reportados en la prensa estatal de Cuba, donde son escasos los datos públicos y periódicos sobre delincuencia, sobre todo con violencia.

Pero los medios no oficiales, así como las redes sociales, reflejan diariamente distintos hechos delictivos como robos con violencia, accidentes y asesinatos.

Cuba atraviesa una profunda crisis económica en los últimos cinco años por los efectos de la pandemia, la caída del turismo, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y los errores en las políticas económicas y monetaria.

La situación se evidencia en el desabastecimiento de productos básicos -alimentos, medicinas y combustible-, prolongados apagones diarios, contracción económica, elevada inflación y la creciente dolarización del país. EFE

