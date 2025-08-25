Detienen al vicegobernador de la región rusa de Kursk por un caso de corrupción
Moscú, 25 ago (EFE).- Vladímir Bazárov, vicegobernador de la región de Kursk, fronteriza con Ucrania, fue detenido en relación con un desfalco de 1.000 millones de rublos (unos 12,5 millones de dólares) durante la construcción de fortificaciones, informaron hoy fuentes policiales citadas por la agencia oficial rusa TASS.
Según la Policía, Bazárov será trasladado a Moscú, donde se adoptarán las medidas cautelares que correspondan.
La detención se llevó a cabo en el marco de un caso de desfalco en las obras de fortificación llevadas a cabo en la vecina región de Bélgorod durante la gestión de Bázarov como vicegobernador de esa entidad rusa colindante con Ucrania, cargo que ocupó hasta febrero de este año.
El gobernador de Kursk, Alexandr Jinshtein, afirmó que la detención de Bazárov obedece a «circunstancias relacionadas con su anterior lugar de trabajo».
«Permítanme recordar que, antes de trasladarse a la región de Kursk este año, trabajó como vicegobernador de construcción en la región de Bélgorod», dijo Jinshtein, citado por la agencia Interfax, al anunciar la detención de su número dos en una reunión del gobierno regional.
Casi una decena de ex altos cargos regionales rusos han sido detenidos por casos de corrupción en lo que va de año.
El viernes pasado fue detenido el exministro de Sanidad de la región de Jabárovsk Yuri Boichenko, acusado de apropiación indebida de fondos públicos. EFE
