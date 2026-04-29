Detienen en Argentina a taxista que transportaba fentanilo fabricado en Paraguay

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Buenos Aires, 29 abr (EFE).- La Gendarmería de Argentina detuvo a un taxista que transportaba 300 ampollas de fentanilo fabricadas por un laboratorio de Paraguay, informaron este miércoles fuentes oficiales.

La detención se realizó durante un control carretero en la localidad de Ituzaingó, en la norteña provincia argentina de Corrientes, cerca de la frontera con Paraguay.

Efectivos de la Gendarmería (policía de frontera) detuvieron la marcha de un taxi y encontraron debajo del asiento del conductor tres cajas ocultas con ampollas de sustancia líquida.

«Inmediatamente, los gendarmes le solicitaron al involucrado la documentación que avale la legal tenencia y transporte, a lo que el conductor negó poseerla, por lo que se procedió a tomar contacto con el magistrado Interviniente, quien orientó la incautación las ampollas», informó la Gendarmería en un comunicado.

En el interior de las cajas había 300 ampollas (de 2 miligramos cada una) de fentanilo, producidas por un laboratorio de Paraguay.

«Este fármaco se trata de un fuerte opioide sintético, 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más potente que la morfina, y es utilizado en el ámbito de la salud como analgésico y anestésico para dolor intenso, generalmente en contextos de cuidados paliativos y cirugías», advirtió la fuerza de seguridad argentina.

La Fiscalía Federal de Corrientes dispuso la incautación de las ampollas de fentanilo, el secuestro del vehículo y la detención del taxista. EFE

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