Detienen en Colombia a un dominicano vinculado a estructura criminal

Santo Domingo, 7 mar (EFE).- El dominicano Ángel Pascual García Vásquez, de 39 años, conocido como Ángel Capucha, quien era buscado por su presunta implicación en un homicidio ocurrido en la provincia Espaillat y por su vinculación a una estructura criminal dedicada a múltiples actividades delictivas, fue apresado en Colombia, informó la Policía Nacional.

Contra García Vásquez pesaba una notificación roja de búsqueda y captura internacional emitida por su presunta responsabilidad en el homicidio de Juan Francisco Villar (alias Francis).

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho que se le imputa ocurrió el 18 de marzo de 2023 en el sector Los López, provincia Espaillat, presuntamente motivado por una deuda monetaria vinculada a actividades de narcotráfico.

Las investigaciones señalan que García Vásquez es señalado como presunto líder de una estructura criminal con operaciones en las provincias Espaillat, La Vega, Santiago, Nagua, Puerto Plata y Mao, Valverde, dedicada a la comisión de delitos como homicidio, narcomenudeo, lavado de activos, cobro compulsivo y sicariato, de acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional.

Las autoridades indicaron que la captura fue posible gracias al intercambio de información entre la OCN Interpol Colombia y la OCN-Interpol Santo Domingo.

La detención del dominicana fue notificada a las autoridades judiciales concernientes, a través de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, para fines de tramitar la solicitud formal de extradición.EFE

