Detienen en Ecuador a cinco policías por vender condecoraciones y reconocimientos falsos

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Guayaquil (Ecuador), 15 may (EFE).- La Policía ecuatoriana detuvo a cinco agentes en servicio activo que supuestamente ofrecían a otros uniformados condecoraciones y reconocimientos falsos de diversas instituciones públicas, incluida la Fiscalía, a cambio de dinero, informó este viernes el Ministerio Público.

Los sospechosos fueron capturados en un operativo que incluyó seis allanamientos en las provincias andinas de Pichincha (cuya capital es Quito) Cotopaxi y Loja.

Según las investigaciones, que iniciaron en enero pasado por el presunto delito de asociación ilícita, estas personas supuestamente ofertaban «condecoraciones y reconocimientos institucionales mediante el uso de firmas y sellos falsificados, a cambio de valores que oscilaban entre los 100 y 200 dólares».

En los registros se decomisaron ocho teléfonos móviles, un dispositivo electrónico y once certificados emitidos por la Asamblea Nacional (Parlamento) y otras entidades públicas, que eran utilizados por otros uniformados para lograr ascensos.

El Ministerio Público señaló que esta supuesta red integrada por policías habría estado ofreciendo estos documentos con la firma del fiscal general, Carlos Alarcón, por lo que aclaró que la autoridad «no ha suscrito, autorizado ni otorgado condecoración alguna desde que asumió sus funciones», en noviembre pasado.

La institución agregó que «continúa ejecutando diligencias investigativas a fin de que este presunto delito no quede en la impunidad». EFE

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