Detienen en Ecuador a dos hombres que intentaban poner 40 paquetes de droga en contenedor

Guayaquil (Ecuador), 19 ene (EFE).- La Policía de Ecuador detuvo este lunes a dos hombres que habrían intentado introducir cuarenta paquetes de droga en un contenedor que estaba en el puerto de la localidad de Posorja, en Guayaquil, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

De acuerdo al ministro, los hombres supuestamente «se encontraban manipulando los paneles de refrigeración de un contenedor» para tratar de poner los paquetes en su interior, por lo que fueron detenidos.

«No hay cabida a los delincuentes. Seguimos trabajando», dijo en su cuenta de la red social X el ministro, que el pasado jueves lideró una inspección de las fuerzas de seguridad en otros dos puertos de Guayaquil, con el objetivo de intensificar el control para evitar la contaminación con droga de contenedores que salen hacia el extranjero.

Además, este lunes el Gobierno inauguró un centro de inteligencia orientado a combatir el narcotráfico, con especial atención en el ámbito marítimo y portuario, con el que se busca reforzar las operaciones especialmente en el Golfo de Guayaquil, una zona que es utilizada por los buques mercantes que salen desde los puertos de la ciudad y que es frecuentada por bandas criminales que buscan introducir cada vez más droga en los cargamentos.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 214,53 toneladas de droga, 80 menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61 toneladas, de acuerdo a datos oficiales. EFE

