Detienen en Ecuador el presunto asesino de una mujer ecuatoriana en Lima

2 minutos

Lima, 22 ene (EFE).- El presunto asesino de una mujer ecuatoriana, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un colchón en Lima, fue detenido en Guayaquil (Ecuador) por la Policía de ese país, según anunció este jueves el jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo.

La Policía ecuatoriana realizó el miércoles un operativo contra bandas criminales en la provincia de Guayas, tras el asesinato de un policía, y entre los detenidos se encontró un hombre, identificado como Alexander Figueroa, de 24 años.

Al ser interrogado, Figuerosa confesó aparentemente ser el autor del crimen de Jennifer Mendoza Segura, una joven ecuatoriana que viajó a Lima y fue encontrada muerta el pasado día 15 dentro de un colchón en el distrito limeño de San Martín de Porres.

«Esta persona ha aceptado y se corrobora lo mismo, ha indicado que esta persona (la víctima) se resistía a la trata de personas», dijo Revoredo a la prensa local.

Agregó que «había más personas sometidas y es la línea de ‘Los Tiguerones’ con ‘Los Lobos'», en referencia a dos de las organizaciones criminales que operan en Ecuador con redes en otros países de la región.

El jefe policial dijo que se han iniciado las coordinaciones con las autoridades de Ecuador para que el detenido pueda regresar a Perú para afrontar el proceso por el homicidio de Mendoza.

Las imágenes de las cámaras de seguridad en el distrito de San Martín de Porres revelaron el momento en que tres hombres llegaron a un lugar solitario en un mototaxi con un colchón sobre el techo del vehículo.

Una vez en el lugar, dos de los hombres bajaron el colchón y lo dejaron en el sitio.

Con esas imágenes, el conductor de la mototaxi fue detenido y recibió nueve meses de prisión preventiva a solicitud de la Fiscalía de Lima Norte que investiga el homicidio de la mujer.

Según las investigaciones de la Policía, Figueroa era el tercer ocupante del mototaxi al momento de abandonar el cuerpo de la víctima, que había ingresado a Perú el 11 de enero de manera terrestre a través de la frontera con la región peruana de Tumbes. EFE

